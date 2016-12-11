В Нигерии при обрушении крыши церкви могли погибнуть до 200 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Вплоть до 200 прихожан могли погибнуть в результате обрушения крыши церкви в городе Уйо (штат Аква-Ибом) на юге Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщает Франс Пресс.

Как сообщает агентство со ссылкой на местные СМИ, жертвами инцидента могли стать "от 50 до 200 человек". Ранее стало известно о как минимум 60 погибших.

Церковь была достроена не до конца, строители спешили закончить работы для проведения церемонии в субботу. Внутри находились сотни человек, когда на них обрушились металлические балки, а после обвалилась железная крыша.





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В церкви на юге Нигерии произошло обрушение крыши, в результате чего погибли 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По словам прихожан, строители церкви в штате Аква-Ибом поторопились отдать ее в эксплуатацию, чтобы быстрее провести церемонию назначения нового епископа. В момент обрушения, как сообщается, в церкви находилось более ста человек, включая губернатора штата Удома Эммануэля, который не пострадал.

Обнаружены тела 60 погибших, однако их число может возрасти. Представитель губернатора сообщила, что будет проведена проверка для установления возможных нарушений при строительстве.