В результате ночных вылазок талибов в Афганистане погибли 43 полицейских

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 43 сотрудника полиции погибли в результате ночных вылазок боевиков радикального движения "Талибан" на западе Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на местные власти сообщает телеканал Ariana.

По информации телеканала, талибы ночью в четверг напали на полицейский участок и несколько КПП в городе Фарах. Боевикам удалось захватить здание участка и похитить оружие и боеприпасы, однако позже правительственные войска вернули контроль над утерянными объектами.

В результате столкновений еще десять правоохранителей получили ранения различной степени тяжести.