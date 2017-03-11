В результате авиаударов в Йемене погибли не менее 16 мирных жителей

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 мирных граждан в Йемене погибли в результате авиаударов, нанесенных возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, еще 10 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

"В общей сложности 16 человек погибли и еще 10 получили ранения. Все они были мирными гражданами", — цитирует агентство слова представителя больницы в городе Ходейда.

Как сообщается, представитель органов безопасности отметил, что погибшие были продавцами и посетителями местного рынка. По его словам, многие магазины в результате сгорели.