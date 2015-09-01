В результате авиаударов по Талибану в Афганистане убито 27 боевиков

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 боевиков радикальной группировки "Талибан" были убиты, еще 16 получили ранения в результате авиаударов правительственных сил на юге Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник местной полиции Абдул Каюм Барак.

Удары пришлись на район Герешк провинции Гильменд.

"Действуя в соответствии с данными разведки, правительственные силы во вторник осуществили воздушные рейды против боевиков "Талибан", скрывающихся в районе Герешк, в результате 27 вооруженных радикалов погибли, еще 16 получили ранения", - заявил Барак. Начальник полиции подчеркнул, что жертв или пострадавших среди мирного населения и военных нет.