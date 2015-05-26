​В результате атаки талибов погибли 26 афганских силовиков

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 19 полицейских и семь военнослужащих погибли в провинции Гильменд на юге Афганистана в результате нападения боевиков движения "Талибан", передает Report.

Как сообщил начальник местной полиции, талибы окружили комплекс принадлежащих полиции зданий, причем осада продолжается до сих пор.

Боевикам также удалось захватить транспорт и оружие полиции и блокировать местные дороги.

По словам начальника полиции, местные силы безопасности нуждаются в подкреплениях, чтобы отбить атаку.