В разбившемся в Индонезии С-130 нашли неисправность воздушного винта

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Неисправность воздушного винта, вероятно, вызвавшая проблемы в работе двигателя, была обнаружена в военно-транспортном самолете, разбившемся в городе Медан в Индонезии 30 июня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главком ВВС страны Агус Суприятна.

Тот факт, что самолет после взлета повернуло направо и он летел медленнее, чем должен был, также указывает на неисправность в двигателе, отметил главнокомандующий ВВС Индонезии.

Ранее сообщалось, что окончательные итоги расследования крушения индонезийские военные опубликуют примерно через две недели.

Военно-транспортный самолет Hercules C-130B упал на жилой квартал в юго-западной части столицы индонезийской провинции Северная Суматра. Непосредственно перед катастрофой пилот сообщил диспетчерам о неполадках с двигателем. С-130 потерпел крушение в момент, когда разворачивался для возвращения на базу. По разным данным, в авиакатастрофе погибли более 140 человек.