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В пяти департаментах Франции объявлен повышенный уровень погодной опасности

В пяти департаментах Франции объявлен повышенный уровень погодной опасности Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности объявлен в субботу в пяти департаментах на юге Франции в связи с сильной жарой.
Другие страны
14 августа 2021 г. 13:46

Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности объявлен в субботу в пяти департаментах на юге Франции в связи с сильной жарой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба Meteo-France.

Предупреждение касается департаментов Ардеш, Дром, Альпы Верхнего Прованса, Приморские Альпы и Вар.

В этих районах ожидается повышение температуры до 40 градусов по Цельсию. Метеорологи советуют пить много воды, носить легкую одежду, укрывать голову от солнца и ограничивать физические нагрузки.

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