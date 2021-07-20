О нас
Report Georgia
Аудио новости

В провинции Гуандун отменили более 200 рейсов из-за надвигающегося тайфуна

В провинции Гуандун отменили более 200 рейсов из-за надвигающегося тайфуна Китайская авиакомпания China Southern Airlines ("Китайские южные авиалинии") отменила 219 рейсов в провинции Гуандун из-за надвигающегося тайфуна "Чемпака".
Другие страны
20 июля 2021 г. 14:00
В провинции Гуандун отменили более 200 рейсов из-за надвигающегося тайфуна

Китайская авиакомпания China Southern Airlines ("Китайские южные авиалинии") отменила 219 рейсов в провинции Гуандун из-за надвигающегося тайфуна "Чемпака".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Синьхуа.

В административном центре провинции городе Гуанчжоу отменили 119 рейсов, в Шэньчжэне - 77, в Чжухае - 19. Авиаперевозчик отменил как отправляющиеся из Гуандуна рейсы, так и прибывающие в этот регион.

Китайские метеорологи объявили об оранжевом уровне предупреждения - предпоследнем по опасности. В КНР действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çində tayfun səbəbindən 200-dən çox aviareys ləğv olunub
Версия на английском языке Flights canceled as typhoon approaches China's Guangdong

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
Около 100 машин с датскими номерами подверглись нападениям в Швеции
19 июля 2021 г. 03:31
Общественный транспорт будет работать 17 июля
Общественный транспорт будет работать 17 июля
14 июля 2021 г. 12:55
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi