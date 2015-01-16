Захвативший заложников на почте под Парижем задержан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина, захвативший заложников в отделении почты в парижском пригороде Коломб, задержан полицией, сообщает Report со ссылкой на France Presse.

О деталях операции не сообщается.

Первоначальная версия опубликована в 16:14

Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении почты в парижском пригороде Коломб к северо-западу от французской столицы, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. Неизвестный удерживает, предположительно, трех человек.

Мужчина утверждает, что вооружен автоматом Калашникова, пистолетом и несколькими гранатами. Полиция не считает инцидент террористическим актом.