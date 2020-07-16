В президента Южной Кореи бросили ботинок

Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина , когда тот выходил из здания парламента

Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина , когда тот выходил из здания парламента, где выступал перед депутатами. Как сообщает Report, об этом передает агентство "Рёнхап".

По данным агентства, инцидент произошел сегодня днем, когда Мун Чжэ Ин выходил из здания парламента. Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал, после чего был задержан полицией.

"Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор", - заявил мужчина.

О причинах его негативного отношения к президенту не сообщается.