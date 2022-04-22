В президента Чили бросили камень во время его первого визита в регионы

Полиция Чили задержала мужчину, бросившего камень в президента страны Габриэля Борича во время его визита в город Ла-Серена.

Полиция Чили задержала мужчину, бросившего камень в президента страны Габриэля Борича во время его визита в город Ла-Серена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу радиостанция BioBioChile.

По ее данным, камень размером с мандарин попал в стоящего рядом с президентом руководителя аппарата главы государства Матиаса Месу-Лопеандию. Из-за инцидента Борича увели с площади, на которой он здоровался с жителям Ла-Серены. Чиновник, в которого попал камень, не пострадал.

Задержанный 31-летний мужчина был доставлен в полицейских участок.

Визит в регион Кокимбо стал первой поездкой Борича по регионам Чили с момента его вступления в должность 11 марта. После инцидента глава государства написал в Twitter, что благодарен жителям и властям Кокимбо и Ла-Серены за прием. "Мы строим Чили, слушая и смотря в глаза, даже если некоторых (очень немногих) это раздражает", - добавил он.