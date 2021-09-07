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В премьера Канады бросили камни

В премьера Канады бросили камни Неизвестные бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон (провинция Онтарио).
Другие страны
7 сентября 2021 г. 06:41
В премьера Канады бросили камни

Неизвестные бросили горсть мелких камней в премьер-министра Канады Джастина Трюдо, когда он садился в свой автобус после завершения предвыборного митинга в городе Лондон (провинция Онтарио).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV, распространив соответствующую видеозапись.

На кадрах видно, что часть камней попала в Трюдо, а часть - в его охранников. Серьезного вреда, судя по всему, премьер-министру и его сопровождающим они не нанесли. По данным CTV, на запланированную встречу со сторонниками Либеральной партии Трюдо пришла и большая группа граждан, несогласных с политикой премьер-министра. Среди них были и сторонники Народной партии Канады, которая выступает против принудительной вакцинации населения от ковида и за соблюдение прав и свобод канадцев.

Группа протестующих, в частности, не согласна с действиями правительства, которое продолжает ограничивать экономическую активность страны на фоне пандемии нового коронавируса, вводит принудительную вакцинацию для определенных групп населения, а также поддерживает инициативы ряда регионов о введении так называемых ковидных паспортов.

В минувшее воскресенье Трюдо подвергся оскорблениям со стороны большой группы канадцев на своем митинге в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио). Позже он назвал протестующих "агрессивной шайкой" и противниками вакцинации, "которые не представляют мнение большинства канадцев".

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