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В Польше заявили о возможности увеличения контингента солдат США до 100 тыс.

В Польше заявили о возможности увеличения контингента солдат США до 100 тыс. Контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек.
Другие страны
12 марта 2024 г. 17:50
В Польше заявили о возможности увеличения контингента солдат США до 100 тыс.

Контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский.

"Американские солдаты уже давно находятся в Польше. Их несколько тысяч. Они регулярно тренируются с нами... Их численность может быть увеличена до 100 тысяч. Таковы предложения из последних планов НАТО, которые были одобрены на политическом уровне на последнем саммите в Вильнюсе", - сказал представитель польского Генштаба в эфире телеканала TVP.

Он добавил, что "солдаты (НАТО) прибудут в находящуюся под угрозой страну еще до того, как разразится война", отметив, что если недавно в объединенной оперативной группе повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) НАТО насчитывалось 40 тысяч солдат, сейчас их число достигает 300 тысяч.

Ранее посол США в Варшаве Марк Бжезинский сообщил, что на территории Польши дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США, подчеркнув, что "Польша играет ключевую роль в НАТО, помогая обеспечить безопасность восточного фланга альянса".

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