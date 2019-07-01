В Польше построят центр подготовки для американских солдат

Центр боевой подготовки для американских солдат построят в городе Дравско-Поморске, на севере Польши.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию", - сказал М.Блащак.

Ранее сообщалось, что США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9 и что США намерены увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.