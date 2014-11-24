​В Польше сгорел 750-летний дуб

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Польше во время пожара был поврежден 750-летний дуб, который считается старейшим в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, по предварительной версии, дерево подожгли специально.

Помощник главного лесника в Шпротаве Джерси Вилановски заявил что, пожарники тушили огонь пеной и водой более 30 часов подряд.

Он также добавил, что узнать уцелел ли дуб можно будет весной, если созреют новые побеги. Дерево прозвали «Храбрым» в честь короля Болеслава Храброго.

Обхват его ствола превышает десять метров, высота больше 28 метров.

Полиции удалось задержать мужчину, которого подозревают в том, что он облил дерево легковоспламеняющейся жидкостью и поджог.

По местным законам, поджигателю древнего дуба грозит до десяти лет тюремного заключения.