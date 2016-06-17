В Польше в результате проливных дождей с градом погибли три человека - ВИДЕО

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Проливные дожди с градом и сильным ветром обрушились в пятницу на всю территорию Польши, сотрудники спасательных служб получили более 900 вызовов, в результате связанных с непогодой инцидентов погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает Польское телевидение.

Один человек погиб, еще двое пострадали при падении дерева на автомобиль в городе Згеж в Лодзинском воеводстве в центральной части Польши, еще один скончался при обрушении стены здания в населенном пункте Нехлонин в Варминско-Мазурском воеводстве на севере страны. Третьей жертвой непогоды стал мужчина, который работал на строительстве склада в населенном пункте Залуски в Мазовецком воеводстве (восток страны). Известно также, что в Малопольском воеводстве поваленное ветром дерево упало на женщину с тремя детьми.

Из-за непогоды в Польше также наблюдаются проблемы с энергоснабжением: без электричества в Малопольском воеводстве на данный момент остаются 25 тысяч человек, в Силезии - порядка 16 тысяч домовладений.

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