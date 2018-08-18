В Польше перевернулся автобус с украинскими туристами

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Экскурсионный автобус, перевозивший граждан Украины, перевернулся в Польше, в результате инцидента трое человек погибли и более 50 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает TVN24 со ссылкой на пожарную службу.

По данным телеканала, автобус упал со склона в Подкарпатском воеводстве и перевернулся. У транспортного средства была украинская регистрация. Как отмечается, он перевозил туристов из Львова.

Как уточняется, 51 человек был госпитализирован.