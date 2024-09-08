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В Петербурге на избирательных участках около 30 человек получили пищевое отравление

В Петербурге на избирательных участках около 30 человек получили пищевое отравление В Петербурге (РФ) коло 30 человек обратились к медикам с признаками пищевого отравления после употребления готовых обедов на городских избирательных участках.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 11:48
В Петербурге на избирательных участках около 30 человек получили пищевое отравление

В Петербурге (РФ) коло 30 человек обратились к медикам с признаками пищевого отравления после употребления готовых обедов на городских избирательных участках.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Следователями совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведен осмотр помещения, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов города. Специалистами выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с чем деятельность предприятия временно приостановлена", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в связи с отравлениями на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города.

В Петербурге с 6 по 8 сентября проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов.

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