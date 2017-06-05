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    В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

    Данных о жертвах и разрушениях пока нет

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в Перу.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил институт геофизики южноамериканской страны.

    По данным института, эпицентр располагался в регионе Пиура недалеко от границы с Эквадором на глубине 18 километров.

    Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

    Как сообщил в своем Twitter президент Эквадора Ленин Морено, подземные толчки ощущались и в соседней стране.

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