В Перу произошло землетрясение магнитудой 6,2

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Мощное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в Перу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил институт геофизики южноамериканской страны.

По данным института, эпицентр располагался в регионе Пиура недалеко от границы с Эквадором на глубине 18 километров.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Как сообщил в своем Twitter президент Эквадора Ленин Морено, подземные толчки ощущались и в соседней стране.