Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 12:21
    В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе

    В Перми загорелся школьный автобус, из-за чего из здания школы эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

    В результате инцидента никто не пострадал.

    По данным МЧС, горящий автобус потушили, площадь пожара составила 10 кв. м. На месте работали 10 пожарных и 2 единицы техники.

    По сообщениям местных СМИ, занятия во вторую смену в школе отменили.

    автобус пожар Пермь школа

    Последние новости

    12:47

    Симонян обсудил с послами ЕС мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:37

    Азербайджан сократил расходы на импорт ковров из Турции более чем на 15%

    Бизнес
    12:22

    В Ташкенте проходит Международный транспортный форум

    В регионе
    12:21

    В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе

    Другие страны
    12:19

    В Румынии сообщили о вероятном падении российского БПЛА у границы с Украиной

    Другие страны
    12:16

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается 20 градусов тепла

    Экология
    12:03

    Количество искателей убежища в Азербайджане выросло почти на 9%

    Социальная защита
    12:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по объему обязательств (01.01.2025)

    Финансы
    11:57

    В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и около 40 пострадавших

    Другие страны
    Лента новостей