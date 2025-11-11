В Перми около 1,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в школьном автобусе
Другие страны
- 11 ноября, 2025
- 12:21
В Перми загорелся школьный автобус, из-за чего из здания школы эвакуировали около 1,5 тыс. человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В результате инцидента никто не пострадал.
По данным МЧС, горящий автобус потушили, площадь пожара составила 10 кв. м. На месте работали 10 пожарных и 2 единицы техники.
По сообщениям местных СМИ, занятия во вторую смену в школе отменили.
