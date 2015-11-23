В перестрелке в парке Нового Орлеана ранены 16 человек

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В перестрелке, вспыхнувшей в парке Банни-Френд в Новом Орлеане (штат Луизиана), ранения получили 16 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в управлении городской полиции.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (05:00 по бакинскому времени) в городском парке, сообщил официальный представитель правоохранительных органов Нового Орлеана Тайлер Гэмбл. По его словам, приехавшему по срочному вызову наряду пришлось буквально продираться через толпу охваченных паникой людей. Часть из них до стрельбы гуляла, остальные устроили парад перед Днем благодарения 26 ноября и снимали шествие на видеокамеры.

Как выяснила полиция, перестрелка вспыхнула между двумя группами лиц. Им удалось беспрепятственно скрыться. Стражи порядка пытаются установить их личности.