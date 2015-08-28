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    ​В перестрелке на пакистано-индийской границе погибли три человека

    Перестрелка продолжалась более двух часов

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Три человека погибли, еще 16 получили ранения в результате перестрелки на пакистано-индийской границе, произошедшей минувшей ночью. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в полиции Индии. 

    Согласно сообщению, массированный обстрел был начат со стороны Пакистана.

    Индийская сторона открыла ответный огонь - перестрелка продолжалась более двух часов. 

    О погибших и получивших ранения с пакистанской стороны не сообщается.

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