​В перестрелке на пакистано-индийской границе погибли три человека

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Три человека погибли, еще 16 получили ранения в результате перестрелки на пакистано-индийской границе, произошедшей минувшей ночью. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в полиции Индии.

Согласно сообщению, массированный обстрел был начат со стороны Пакистана.

Индийская сторона открыла ответный огонь - перестрелка продолжалась более двух часов.

О погибших и получивших ранения с пакистанской стороны не сообщается.