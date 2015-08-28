​В перестрелке на пакистано-индийской границе погибли три человека

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Три человека погибли, еще 16 получили ранения в результате перестрелки на пакистано-индийской границе, произошедшей минувшей ночью. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в полиции Индии.
Согласно сообщению, массированный обстрел был начат со стороны Пакистана.
Индийская сторона открыла ответный огонь - перестрелка продолжалась более двух часов.
О погибших и получивших ранения с пакистанской стороны не сообщается.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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