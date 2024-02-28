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Пентагон: ВПК США оказался не готов к противостоянию великих держав

Пентагон: ВПК США оказался не готов к противостоянию великих держав Военно-промышленный комплекс США оказался не готов быстрыми темпами нарастить производство вооружений и боеприпасов в условиях конкуренции крупных держав.
Другие страны
28 февраля 2024 г. 22:59
Пентагон: ВПК США оказался не готов к противостоянию великих держав

Военно-промышленный комплекс США оказался не готов быстрыми темпами нарастить производство вооружений и боеприпасов в условиях конкуренции крупных держав.

Как передает Report, с такой оценкой выступил на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне директор по логистике Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Леонард Косински.

По его словам, в условиях украинского кризиса Россия перевела экономику "на военные рельсы". "А мы нет. Мы коллективно, и я имею в виду Европу и США, а также наших союзников и партнеров, пытаемся восстановить позиции", - отметил Косински.

"Думаю, наиболее серьезный вызов, даже если бы у нас были средства, чего, я надеюсь, удастся добиться, заключается в том, чтобы нарастить производство и получить возможность производить оружие и боеприпасы в необходимых количествах", - продолжил генерал. По его мнению, к ослаблению ВПК США привели решения, принятые в "последние пару десятилетий", когда США "были вовлечены в конфликт другого рода".

К настоящему моменту, констатировал военачальник, ВПК США оказался "не готов к жесткой конкуренции на равных между великими державами". Косински выразил мнение, что в последнее время американское руководство приняло несколько "верных решений" с точки зрения развития ВПК страны и наращивания военного сотрудничества с союзниками, но отметил необходимость увеличения инвестиций в этой сфере. При этом он подчеркнул, что США также предстоит решить вопрос с привлечением к работе в ВПК представителей молодого поколения, поскольку прежние опытные специалисты "состарились и многие из них близки к тому, чтобы уйти" на пенсию. С аналогичными проблемами сталкиваются американские союзники и партнеры, отметил он.

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