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В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем для Пекина за все время пандемии.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 12:05
В Пекине выявили самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии

В китайской столице зафиксировали более 1,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем для Пекина за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают азиатские СМИ.

В Пекине, население которого составляет около 22 млн человек, приняли решение закрыть школы и перевести учащихся на дистанционное обучение.

Городские власти также распорядились закрыть рестораны и призвали работодателей перевести сотрудников на удаленный формат работы.

Отмечается, что заболеваемость COVID-19 растет по всей стране. Во вторник в Китае выявили более 28 тыс. новых случаев заражения.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. При этом ранее в ноябре власти страны объявили о некотором смягчении мер, в частности, о сокращении самоизоляции для прибывающих в страну.

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