В Пекине мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы, в результате полученных ранений одна женщина скончалась, ещё 12 человек госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении полиции Пекина в соцсети Weibo.

Мужчина, которому 35 лет, в воскресенье днём около 13.00 по местному времени (9:00 по бакинскому времени) по пока неизвестной причине напал на посетителей супермаркета Joy City.

Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.