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В парламенте Африканского союза произошла драка

В парламенте Африканского союза произошла драка Заседание парламента Африканского союза (Всеафриканского парламента) было сорвано в понедельник в ЮАР из-за возникших между депутатами споров по процедуре избрания нового председателя, которые переросли в крупную драку.
Другие страны
31 мая 2021 г. 23:21
В парламенте Африканского союза произошла драка

Заседание парламента Африканского союза (Всеафриканского парламента) было сорвано в понедельник в ЮАР из-за возникших между депутатами споров по процедуре избрания нового председателя, которые переросли в крупную драку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция SABC.

На проходившем в южноафриканском городе Мидранд заседании парламента решался вопрос о том, следует ли ввести систему региональной ротации при избрании председателя, отмечает радиостанция. Два последних главы парламента представляли страны Западной Африки, и депутаты из других регионов настаивали на введении системы, при которой председатель последовательно избирается из кандидатов от крупных географических образований континента. Так, парламентарии с юга Африки настаивали на том, чтобы новый глава был избран из их числа.

"В зале возник хаос при обсуждении принципов избрания главы парламента", - заявила депутат от ЮАР Пемми Майодина. В какой-то момент споры переросли в драку, передает SABC. Сцены потасовок транслировались в прямом эфире местными телеканалами. Депутаты, в частности, пытались вырвать друг у друга урну для голосования, были слышны угрозы. В результате заседание было прервано, новая дата еще не назначена.

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