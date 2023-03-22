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В Париже заработал кризисный штаб по борьбе с последствиями протестов

В Париже заработал кризисный штаб по борьбе с последствиями протестов Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы.
Другие страны
22 марта 2023 г. 03:09
В Париже заработал кризисный штаб по борьбе с последствиями протестов

Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба по борьбе с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы.

Как передает Report, в мэрии столицы Франции подчеркнули, что учитывая существующий контекст, муниципалитет города решил запустить работу кризисного штаба.

Подчеркивается, что заседания будут проводиться ежедневно, а работа штаба даст возможность "обозначить требуемые действия и установить их приоритетность, а также принимать необходимые решения для обеспечения непрерывной работы муниципальных служб".

В мэрии подчеркнули, что мэр Парижа Анн Идальго призывает граждан к спокойствию, а правительство — отозвать реформу и вступить в диалог.

Напомним, что правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента страны. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.

Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

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