В Париже заработал кризисный штаб по борьбе с последствиями протестов

Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба для борьбы с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы.

Мэрия Парижа заявила об открытии кризисного штаба по борьбе с последствиями непрекращающегося протестного движения против пенсионной реформы.

Как передает Report , в мэрии столицы Франции подчеркнули, что учитывая существующий контекст, муниципалитет города решил запустить работу кризисного штаба.

Подчеркивается, что заседания будут проводиться ежедневно, а работа штаба даст возможность "обозначить требуемые действия и установить их приоритетность, а также принимать необходимые решения для обеспечения непрерывной работы муниципальных служб".

В мэрии подчеркнули, что мэр Парижа Анн Идальго призывает граждан к спокойствию, а правительство — отозвать реформу и вступить в диалог.

Напомним, что правительство Франции одобрило пенсионную реформу в обход парламента 16 марта. Инициатором такого решения называют президента страны. Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до самого низкого уровня за четыре года.

Документ предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.