В Париже произошли столкновения протестующих с полицией

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В Париже произошла стычка протестующих с полицией. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, столкновения произошли сегодня утром когда сотрудники правопорядка попытались освободить лицей Jean-Jaurès на северо-востоке Парижа от занимавших его на протяжении двух недель сотен беженцев.

Манифестанты были в масках и бросали в сотрудников правоохранительных органов различные предметы с криками "все ненавидят полицию". Некоторые демонстранты скандировали лозунг "солидарность с беженцами". Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ.

В ночь на 22 апреля, лицей Jean-Jaurès заняли мигранты, до этого проживавшие в палаточном лагере под железнодорожным мостом в районе станции "Сталинград". Большинство из них — выходцы из Афганистана, Судана, Йемена, Сомали и Эритреи. 2 мая полиция в третий раз проводила эвакуацию лагеря. Всего было эвакуировано более 1600 человек.