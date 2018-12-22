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    В Париже около 800 человек участвуют в манифестациях "желтых жилетов" - ОБНОВЛЕНО

    Большинство участников протестного движения собрались в районе собора Сакре-Кер на Монмартре
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    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 800 человек принимают участие в субботу в протестах "желтых жилетов" в Париже.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Francetvinfo.

    Большинство участников протестного движения собрались в районе собора Сакре-Кер на Монмартре.

    *** 14:02

    Несколько десятков людей, одетых в желтые жилеты, пришли на проспект Парижа во городе Версаль (департамент Ивелин, столичный регион Иль-де-Франс).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает телеканал BFMTV.

    Обстановка в Париже к этому времени остается спокойной. Несколько десятков протестующих были отмечены в районе Триумфальной арки и Монмартра. Как сообщали в министерстве внутренних дел республики, для охраны правопорядка мобилизованы 4 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тыс. - в Париже.

    Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября.

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