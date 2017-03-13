В Париже начинается суд над Карлосом Шакалом

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Ильич Рамирес Санчес сегодня предстанет перед судом в Париже, сообщает Report со ссылкой на "Вести".

Процесс начнется 13 марта и продлится минимум три недели. Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Карлос Шакал уже отбывает пожизненный тюремный срок за убийство двух полицейских и ливанского революционера.

Теперь судьи должны рассмотреть теракт в парижской аптеке в 1974 году в торговой галерее "Драгстор". Тогда два человека погибли, еще 34 - получили ранения".

Карлос Шакал считается одним из самых жестоких и расчетливых политических террористов. Карлос Шакал и пятеро его сообщников в 1975 году проникли в штаб-квартиру ОПЕК в Вене и захватили более 80 человек в заложники, включая министров 11 стран. Австрийские власти пошли на уступки и позволили Санчесу бежать в Алжир.

Долгое время ему удавалось скрываться в разных странах. В девяностых годах он обосновался в Судане, но в 1994 году Хартум выдал его Парижу.