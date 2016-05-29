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    В Париже 8 детей пострадали от удара молнии

    Трое детей были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Группа из восьми детей и один взрослый пострадали в субботу в Париже в результате удара молнии.

    Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France info.

    Инцидент произошел в парке Монсо, расположенном в северо-западной части столицы.

    Трое детей были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии. 

    По уточненным данным представителя мэрии восьмого округа Парижа, где находится парк, шестеро детей были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии. 

    Гроза началась в тот момент, когда дети вместе с родителями отмечали день рождения.

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