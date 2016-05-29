В Париже 8 детей пострадали от удара молнии

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Группа из восьми детей и один взрослый пострадали в субботу в Париже в результате удара молнии.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция France info.

Инцидент произошел в парке Монсо, расположенном в северо-западной части столицы.

Трое детей были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.

По уточненным данным представителя мэрии восьмого округа Парижа, где находится парк, шестеро детей были доставлены в больницы в крайне тяжелом состоянии.

Гроза началась в тот момент, когда дети вместе с родителями отмечали день рождения.