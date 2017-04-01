В Парагвае протестующие подожгли здание конгресса

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По данным, группа протестующих ворвалась в здание парламента и начала поджигать различные предметы.

Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат.