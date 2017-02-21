В Панаме произошло землетрясение магнитудой 5,5

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сильное землетрясение произошло в понедельник в Панаме.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Институт изучения Земли Панамского университета.

По данным института, магнитуда толчков составила 5,5. Эпицентр располагался в Панамском заливе.

О разрушениях и жертвах данных пока нет, однако, как свидетельствует портал La Estrella de Panama, сработали системы предупреждения в местном наземном метро, в результате чего пассажиры были срочно эвакуированы. Также покинули дома и офисы многие находившиеся в зданиях жители столицы страны.