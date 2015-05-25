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    ​В Пакистане совершено нападение на сына президента

    Взрывное устройство было прикреплено к припаркованному у дороги мотоциклу и приведено в действие дистанционно

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/  Взрыв прогремел ночью на пути следования конвоя Талата Мамнуна - сына президента Пакистана Мамнуна Хусейна, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В результате нападения в городе Хаб в западной провинции Белуджистан погибли трое и пострадали 13 человек, включая четверых полицейских из сопровождения Талата. Он сам не пострадал.

    Взрывное устройство было прикреплено к припаркованному у дороги мотоциклу и приведено в действие дистанционно.

    Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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