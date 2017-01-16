В Пакистане местные жители напали на охотничий кортеж принца Катара

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Группа вооруженных местных жителей напала в Пакистане на свиту родственника катарского эмира, выехавшего на охоту, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером в округе Мусахель в провинции Белуджистан на северо-западе страны. Местные власти сообщают, что никто из участников охоты в результате нападения не пострадал, ранения получили трое охранников. Нападавшие были вооружены ружьями и ножами.

По данным Reuters, вспышка насилия произошла после того, как жителям окрестных деревень не разрешили встретиться с представителем королевской семьи и попросить у него пожертвований на строительство мечети.