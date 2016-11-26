 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Пакистане ликвидированы четыре смертника при нападении на пограничников

    Четыре смертника, предпринявших атаку на лагерь пограничников, погибли в ходе перестрелки с силами безопасности на северо-западе Пакистана

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре смертника, предпринявших атаку на лагерь пограничников, погибли в ходе перестрелки с силами безопасности на северо-западе Пакистана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В ходе нападения, которое произошло в районе Галанай на территории федерально управляемых племенных территорий Мохманд в субботу утром, погибли двое пакистанских военных, 14 человек получили ранения.

    Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировки "Джамаат-уль-Ахрар".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi