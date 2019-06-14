В Ормузском проливе вводят усиленные меры безопасности после инцидента

После инцидента в Оманском заливе все танкеры, следующие через Ормузский пролив, будут снабжать дополнительной охраной, в регионе введут усиленное морское патрулирование.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя норвежской нефтеналивной компании Frontline, чей танкер Front Altair накануне был атакован в территориальных водах Ирана.

В компании отметил, что она намерена вводить усиленные меры безопасности на всех своих танкерах в самое ближайшее время, не дожидаясь окончания расследования.

"Ормузский пролив становится еще одной точкой турбулентности на Ближнем Востоке. Нельзя допустить, чтобы подобные провокации подорвали рынок нефтеперевозок, учитывая, что через этот пролив проходит до 40% мирового морского экспорта нефти", - заявили в Frontline.

В компании также добавили, что "подсчитать даже приблизительно ущерб от взрыва пока не в силах - необходимо дождаться, когда пожар на судне будет потушен". По данным перевозчика, на борту судна находилось 75 тысяч тонн сырой нефти.

Отметим, что накануне СМИ сообщили о взрывах на двух танкерах в заливе.