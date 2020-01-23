В ООН заявили, что не используют WhatsApp для общения с мировыми лидерами

Руководство Организации Объединенных Наций не использует в рабочей переписке приложение WhatsApp.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"На данный момент высшему руководству ООН было рекомендовано не использовать WhatsApp как незащищенный механизм коммуникации. Так что нет, я не думаю, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш использует его", - сказал он, отвечая на вопрос, пользуется ли Гутерриш этим приложением для переговоров с мировыми лидерами.

В то же время он не стал комментировать заявление о возможной причастности наследного принца Саудовской Аравии к взлому телефона главы Amazon с помощью WhatsApp. "Нам надо получить больше информации, - сказал он. - Мы обратили внимание на то, что сказали спецдокладчики и будем следить за дальнейшим развитием ситуации с этими обвинениями".

Ранее независимые эксперты ООН Аньес Калламар и Дэвид Кайе выступили с заявлением, в котором не исключили причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому мобильного телефона главы американской компании Amazon Джеффа Безоса.