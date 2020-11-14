В ООН указали, что есть угроза геноцида в Эфиопии

ООН обеспокоена убийством мирных жителей в Эфиопии и возможностью перерастания этнической напряженности в геноцид.

ООН обеспокоена убийством мирных жителей в Эфиопии и возможностью перерастания этнической напряженности в геноцид.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении специального советника всемирной организации по предупреждению геноцида Прамилы Паттен и специального советника по вопросам концепции "Ответственность за защиту" Карен Смит.

Они выразили "глубокую озабоченность в связи с сообщениями об эскалации межэтнической напряженности в Эфиопии и недавних военных столкновениях в районе Тыграй, в результате которых, как утверждается, было убито много мирных жителей".

В заявлении подчеркивается, что "нападения по этническим мотивам представляют опасную траекторию, которая увеличивает риск геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, которые обычно считаются особо тяжкими".

В частности, Паттен и Смит получили сообщения "об инцидентах, связанных с разжиганием ненависти по этническим и религиозным мотивам, подстрекательством к насилию и серьезным нарушением прав человека, включая произвольные аресты, убийства, перемещение населения и уничтожение частной собственности в различных частях страны".