В ООН сообщили о гибели не менее 49 мигрантов при кораблекрушении у Йемена

В ООН сообщили о гибели не менее 49 мигрантов при кораблекрушении у Йемена

По меньшей мере 49 мигрантов погибли, более 140 человек числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения у берегов Йемена.

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