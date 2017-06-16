В ООН появится Контртеррористическое управление

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании в ООН нового Контртеррористического управления.

Как передает Report, об этом сoобщает Радио ООН.

Как заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антонио Гуттериш надеется, что Контртеррористический центр ООН в составе нового Контртеррористического управления будет играть центральную роль в оказании помощи странам-членам по расширению их возможностей в сфере борьбы с терроризмом.

Напомним, в феврале Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил создать Контртеррористическое управление в качестве меры по повышению эффективности ООН в борьбе с терроризмом. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи глава Управления получит ранг заместителя Генсека.