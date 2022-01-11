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В ООН глубоко обеспокоены новыми ракетными испытаниями КНДР

В ООН глубоко обеспокоены новыми ракетными испытаниями КНДР Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях КНДР и призывает Пхеньян выполнять свои международные обязательства и вступить в переговоры по ситуации на Корейском полуострове.
Другие страны
11 января 2022 г. 22:33
В ООН глубоко обеспокоены новыми ракетными испытаниями КНДР

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях КНДР и призывает Пхеньян выполнять свои международные обязательства и вступить в переговоры по ситуации на Корейском полуострове.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Мы видели сообщения о запуске, очень обеспокоены. Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен последним развитием событий, подтверждает свой призыв к руководству КНДР полностью выполнять свои международные обязательства, все соответствующие резолюции СБ ООН и возобновить переговоры с заинтересованными сторонами по ситуации на Корейском полуострове", - сказал Дюжаррик.

"Мы убеждены, что дипломатическое взаимодействие является единственным путем достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил представитель генсекретаря ООН.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (02:27 - бакинское время) из внутренних районов КНДР был произведен пуск, предположительно, баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в ходе зимних военных учений.

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Версия на азербайджанском языке BMT rəhbəri KXDR-in yeni raket sınaqlarından narahatdır

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