В Омане идут переговоры между хуситами и представителями США

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Омане начались переговоры между йеменскими хуситами и представителями американских властей, передает Reuters.
Как отмечается, стороны намерены обсудить пути решения конфликта в Йемене.
Об этом сообщили в йеменском правительстве.
«Мы были проинформированы о проведении переговоров, организованных по инициативе американской стороны. Частный американский самолет привез представителей хуситов в Маскат», - заявил пресс-секретарь правительства.
По его словам, йеменские власти не участвуют в переговорах, информирует Report со ссылкой на «Газета.Ru».
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