В Омане идут переговоры между хуситами и представителями США

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Омане начались переговоры между йеменскими хуситами и представителями американских властей, передает Reuters.

Как отмечается, стороны намерены обсудить пути решения конфликта в Йемене.

Об этом сообщили в йеменском правительстве.

«Мы были проинформированы о проведении переговоров, организованных по инициативе американской стороны. Частный американский самолет привез представителей хуситов в Маскат», - заявил пресс-секретарь правительства.

По его словам, йеменские власти не участвуют в переговорах, информирует Report со ссылкой на «Газета.Ru».