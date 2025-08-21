О нас

В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения вопросов территорий с РФ

Киев не видит смысла обсуждать любые вопросы мира с Москвой до определения гарантий безопасности.
21 августа 2025 г. 00:39
В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения вопросов территорий с РФ

Киев не видит смысла обсуждать любые вопросы мира с Москвой до определения гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала "Рада".

"Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках того переговорного процесса по установлению устойчивого мира, про который все говорят", — сказал он.

Замглавы офиса Владимира Зеленского также подчеркнул, что предоставляемые Киеву гарантии должны носить как военный, так и политический характер, включая сохранение Украиной армии с нынешней численностью и членство республики в Европейском Союзе.

При этом он не уточнил, рассчитывает ли Киев на размещение на территории страны контингентов европейских стран.

Версия на азербайджанском языке Rəsmi Kiyev Rusiya ilə ərazi məsələlərini müzakirə etmək üçün şərtlərini açıqlayıb

