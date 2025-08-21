В офисе Зеленского назвали условие для обсуждения вопросов территорий с РФ

Киев не видит смысла обсуждать любые вопросы мира с Москвой до определения гарантий безопасности.

Как передает Report , об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телеканала "Рада".

"Без гарантий безопасности, без четкого понимания Украиной и нашими партнерами в Европе и США, что это за гарантии для Украины и всего европейского континента, нет смысла говорить про другие вопросы в рамках того переговорного процесса по установлению устойчивого мира, про который все говорят", — сказал он.

Замглавы офиса Владимира Зеленского также подчеркнул, что предоставляемые Киеву гарантии должны носить как военный, так и политический характер, включая сохранение Украиной армии с нынешней численностью и членство республики в Европейском Союзе.

При этом он не уточнил, рассчитывает ли Киев на размещение на территории страны контингентов европейских стран.