В Одесской области подорвалось судно, есть погибшие

В среду, 23 июля, поздно вечером произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

В устье Быстрое (Одесская область Украины) на мине подорвалось судно-земснаряд принадлежащее филиалу "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), погибли три человека.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Минный инцидент произошел поздно вечером 23 июля.

"Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых дноуглубительных работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Остальные члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются.

Проход через устье временно закрыт, суда направляют через Сулинский канал.