В Нью-Йорке от коронавируса умирают каждые 17 минут - ВИДЕО

На протяжении двух последних дней от коронавируса каждые 17 минут умирает житель Нью-Йорка.

Как передает Report, такие данные приводит New York Post.

В общей сложности число жертв коронавируса в Нью-Йорке составило 450 человек.

По подсчетам университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных в США достигло почти 105 тысяч, при этом 1 711 пациентов скончались. Нью-Йорк является лидером среди американских городов по числу жертв коронавируса.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в мире количество инфицированных превысило 510 тысяч, 23 тысячи больных скончались.