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В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев.
Другие страны
8 октября 2022 г. 00:52
В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва в город нелегальных мигрантов и беженцев.

Как передает местное бюро Report, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорк и выпускаю исполнительный указ, который официально поручит всем соответствующим агентствам координировать усилия для создания центров гуманитарной помощи", - сказал мэр.

По утверждению Адамса, в город уже прибыли более 17 тысяч беженцев, в основном из Южной Америки, которых доставляют в Нью-Йорк автобусами с южной границы США, начиная с апреля 2022 года. Всего же временные убежища предоставлены более чем 61 тыс. человек.

"Мы ожидаем потратить не менее 1 миллиарда долларов до конца фискального года на этот кризис. Многие из ищущих убежище не знают, куда они направляются, или что их ждет после прибытия. С начала сентября видим в среднем 5-6 автобусов ежедневно", - добавил он.

Отметим, что чрезвычайное положение в Нью-Йорке продлится один месяц.

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Версия на азербайджанском языке Nyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edilib

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