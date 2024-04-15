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В Новом Орлеане при массовой стрельбе один человек погиб, 11 ранены

В Новом Орлеане при массовой стрельбе один человек погиб, 11 ранены Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 17:33
В Новом Орлеане при массовой стрельбе один человек погиб, 11 ранены

Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на полицию.

"Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно ночью в воскресенье в районе Вэрхаус (Новый Орлеан)", - говорится в публикации портала.

Часть пострадавших самостоятельно направилась в больницу, уточняет издание, при этом неизвестно количество стрелявших.

Власти также пока не обнародовали информацию о возможных мотивах стрельбы и описания подозреваемых лиц.

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Версия на английском языке Mass shooting in New Orleans leaves 1 dead, 11 injured
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də atışma olub, ölən və yaralananlar var

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