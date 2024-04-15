В Новом Орлеане при массовой стрельбе один человек погиб, 11 ранены

Одна женщина погибла и еще 11 человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском Новом Орлеане.
Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на полицию.
"Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно ночью в воскресенье в районе Вэрхаус (Новый Орлеан)", - говорится в публикации портала.
Часть пострадавших самостоятельно направилась в больницу, уточняет издание, при этом неизвестно количество стрелявших.
Власти также пока не обнародовали информацию о возможных мотивах стрельбы и описания подозреваемых лиц.