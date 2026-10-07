В Новой Зеландии уровень парниковых газов достиг рекордных показателей

Периоды экстремальной жары в Новой Зеландии учащаются и усиливаются, а ледники продолжают сокращаться.

Как передает Report, об этом говорится в докладе о состоянии климата, опубликованном в среду правительственным агентством статистики.

Среднегодовая температура в стране с 1909 года выросла на 1,36°C. Семь из десяти самых теплых лет за время наблюдений пришлись на последнее десятилетие. Уровень углекислого газа в атмосфере Новой Зеландии с 1972 года увеличился на 30%, а концентрация метана в 2025 году достигла максимума.

Объем примерно 3 000 местных ледников сократился с 56 кубических километров в 1997 году до 30 кубических километров в 2023-м. К 2100 году они могут потерять от 14 до 100% объема - в зависимости от сценария выбросов парниковых газов.

Авторы доклада также предупреждают о росте числа жарких дней, засух, штормов и циклонов, повышении уровня моря и рисках для здоровья людей, экосистем и инфраструктуры. Морские волны тепла уже связали с исчезновением ряда видов.