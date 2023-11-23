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В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией Норвегия вслед за Финляндией готова закрыть КПП на границе с Россией.
Другие страны
23 ноября 2023 г. 01:41
В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

Норвегия вслед за Финляндией готова закрыть КПП на границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре.

На вопрос, следует ли его стране последовать примеру Финляндии и закрыть КПП "Стурскуг", Стёре ответил: "Если будет надо". Он уточнил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией как в Финляндии, так и в Эстонии.

Телеканал отмечает, что сообщений об увеличении числа пересечений границы из России через "Стурскуг" до сих пор не было.

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